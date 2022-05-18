Россия объявила 34 французских дипломатов персонами нон грата

Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия в ответ на высылку 41 сотрудника российских дипломатических учреждений из Франции высылает 34 французских дипломатов. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

18 мая в МИД России вызвали посла Франции в Москве Пьера Леви. В МИД РФ также был вызван посол Испании Маркос Гомес Мартинес.

Дипломатические отношения Российской Федерации начали портиться со многими странами после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

В свою очередь общественный деятель и политолог Сергей Марков в разговоре с «Вечерней Москвой» недавно заявил, что России нет необходимости прекращать дипломатическое сотрудничество с европейскими странами, и ей бы хотелось, чтобы дипмиссии этих государств продолжили свою деятельность на территории страны.