Посла Франции в Москве вызвали в МИД России
Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что послу объявят о высылке французских дипломатов.
— Да, подтверждаю, — заявили в МИД РФ.
Таким образом источник в министерстве прокомментировал слухи о вызове французского посла в министерство, передает ТАСС.
До этого испанского посла в России Маркоса Гомеса Мартинеса вызвали в МИД РФ. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Испании.
17 мая финскому послу в Москве Антти Хелатеря заявили протест в связи с выдворением дипломатов российского посольства в стране. В МИД России добавили, что протест также связан с антироссийской политикой страны, в рамках которой Хельсинки продолжает поставлять оружие киевскому режиму и покрывать преступления националистов в отношении жителей Донбасса и украинцев.
Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что двухсторонние отношения между Москвой и Хельсинки в секторе торговли и экономики «обрушились» из-за санкций, введенных Западом в отношении РФ. Он добавил, что процесс восстановления отношений между странами займет много времени и будет иметь достаточно болезненный характер.