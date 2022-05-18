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Посла Франции в Москве вызвали в МИД России

Полина Долганова
В мире
Посла Франции в Москве вызвали в МИД России
Фото: МИД РФ

Посла Франции в Москве Пьера Леви вызвали в Министерство иностранных дел России. Об этом в среду, 18 мая, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Уточняется, что послу объявят о высылке французских дипломатов.

— Да, подтверждаю, — заявили в МИД РФ.

Таким образом источник в министерстве прокомментировал слухи о вызове французского посла в министерство, передает ТАСС.

До этого испанского посла в России Маркоса Гомеса Мартинеса вызвали в МИД РФ. Информацию подтвердили в Министерстве иностранных дел Испании.

17 мая финскому послу в Москве Антти Хелатеря заявили протест в связи с выдворением дипломатов российского посольства в стране. В МИД России добавили, что протест также связан с антироссийской политикой страны, в рамках которой Хельсинки продолжает поставлять оружие киевскому режиму и покрывать преступления националистов в отношении жителей Донбасса и украинцев.

Российский посол в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что двухсторонние отношения между Москвой и Хельсинки в секторе торговли и экономики «обрушились» из-за санкций, введенных Западом в отношении РФ. Он добавил, что процесс восстановления отношений между странами займет много времени и будет иметь достаточно болезненный характер.

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