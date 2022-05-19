Собянин сообщил о переходе к активной фазе строительства Рублево-Архангельской ветки метро

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Специалисты перешли к активной фазе строительства Рублево-Архангельской линии метро. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Строители ведут проходку тоннелей между «Карамышевской» и «Звенигородской», готовят площадки на месте будущих станций, — сказал глава города.

Новая ветка длиной около 19 километров будет соединять «Москву-Сити» с деловым центром в Рублево-Архангельском в ЗАО. Мэр добавил, что в СЗАО есть две линии подземки, которые работают в режиме перегрузки, но после ввода Рублево-Архангельской линии на Арбатско-Покровской ветке метро станет значительно свободнее.

В первый участок Рублево-Архангельской линии войдут станции от «Делового центра» до «Шелепихи». В настоящее время они в составе Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро, но потом их переключат на новую линию.

Во второй участок включат станции от «Шелепихи» до «Липовой Рощи», строительство которых уже стартовало. Ветка охватит четыре района: Пресненский, Хорошево-Мневники, Строгино и Кунцево, а также затронет два подмосковных округа, написал Собянин в Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что Рублево-Архангельскую линию метро решено возводить в два этапа. На первом этапе построят участок длиной свыше 12 километров — от «Шелепихи» Большого кольца до «Липовой рощи».