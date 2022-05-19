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ФАС одобрила покупку «Лукойлом» дочерней компании Shell в России

Евгений Белоусов
Экономика
ФАС одобрила покупку «Лукойлом» дочерней компании Shell в России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила покупку «Лукойлом» доли в 99,9 процента в дочернем предприятии Shell в России. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе регулятора.

— Одним из требований предписания антимонопольного ведомства является регулярная реализация нефтепродуктов на бирже, — говорится в сообщении.

Кроме того, «Лукойл» не должен осуществлять приобретение нефтепродуктов на бирже в основную сессию торгов. Уточняется, что подобные требования со стороны службы направлены на развитие конкуренции на рынках нефтепродуктов, отмечается на сайте ФАС.

6 мая стало известно, что работа автозаправочных станций (АЗС) компании Shell будет приостановлена в России. Организация также приостановит работу завода по производству смазочных материалов в Торжке. Приостановка работы АЗС и завода связана с грядущей продажей компании новому владельцу.

Помимо этого, Shell начала процесс «болезненного» выхода из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2». К слову, нефтегазовая компания ведет переговоры по продаже 27,5 процента доли в месторождении.

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