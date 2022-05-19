FT: Еврокомиссия одобрила увеличение использования угля в ЕС

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Еврокомиссия (ЕК) в рамках плана по скорейшему отказу от энергоресурсов из России одобрила увеличение использования угля в ЕС. Об этом сообщило издание Financial Times в четверг, 19 мая.

План по отказу от российских энергоресурсов REPowerEU ЕК представила 18 мая. По словам главы комиссии Урсулы фон дер Ляйен, в основе стратегии лежат три принципа: экономия энергии, диверсификация поставок и ускорение перехода на возобновляемые источники.

План ЕК также предусматривает увеличение использования ветряной и солнечной энергии в долгосрочном периоде, а угля — в краткосрочном. Так, потребляющие уголь электростанции будут работать дольше, «чем предполагалось изначально».

В FT подчеркнули, что в течение следующих пяти-десяти лет объемы потребления ресурса вырастут на пять процентов. Примечательно, что стратегия Еврокомиссии не соответствует «зеленой» повестке ЕС.

Ответственный за реализацию плана еврокомиссар Франс Тиммерманс заявил, что у Евросоюза просто нет выбора. Тем не менее ЕК настаивает на том, что к 2030 году вредные выбросы в атмосферу сократятся на 55 процентов, пишет РБК.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.

10 мая стало известно, что запрет на транспортировку нефти из России больше не входит в шестой пакет санкций ЕС. Уточняется, что для введения запрета на топливо необходимо согласование стран «Большой семерки» (G7).