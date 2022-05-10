DPA: Запрет на перевозку нефти из России исключили из санкций ЕС

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Запрет на транспортировку нефти из России больше не входит в шестой пакет санкций ЕС. Об этом во вторник, 10 мая, сообщило агентство DPA.

По информации издания, для введения эмбарго на топливо необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование стран «Большой семерки» (G7). Отмечается, что запрет компаниям из ЕС на страхование нефтяных танкеров, перевозящих российскую нефть, по-прежнему является частью запланированных ограничительных мер.

Это, как уточняется, способно затруднить поставки нефти из России в другие страны. При этом в ближайшие дни ЕС планирует провести видеоконференцию с региональными партнерами по вопросу запрета на поставки российской нефти, но точная дата еще не назначена, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что страны G7 планируют сократить или запретить импорт нефти из России. При этом власти США призывают остальные страны отказаться от экспортных ограничений в контексте продовольствия, чтобы не допустить кризиса, производить больше, а также открыть резервы для обеспечения нуждающихся стран.

Однако эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.