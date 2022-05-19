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МЖД примет участие в акции «Ночь в музее»

Лейла Алиева
Город
МЖД примет участие в акции «Ночь в музее»
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Жители столицы смогут бесплатно посетить обзорные экскурсии и различные культурно-развлекательные программы экспозиций, посвященных железным дорогам в рамках акции «Ночь в музее» 21 мая 2022 года. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

— В «Ночь в музее» в Москве на двух площадках — паровозном депо «Подмосковная» и музее Московской окружной железной дороги — посетителей ждут обзорные экскурсии и различные культурно-развлекательные программы, в том числе квест-викторины с розыгрышем призов, — отмечается в сообщении.

Так, на станции «Подмосковная» воссозданы здания вокзала, водонапорной башни, домика начальника станции, а также паровозное депо веерного типа, где все желающие смогут погрузиться в эпоху конца XIX века, ознакомиться с экспозицией и провести фотосессию в исторических железнодорожных костюмах. В 18:00 гостей ждет концерт артистов оперетты «Попутная песня», для детей будет работать студия аквагрима.

Кроме того, в музее Московской окружной железной дороги, построенной в 1903-1908 годах, в кабинете ее архитектора — статского советника Петра Рашевского пройдет чаепитие по железнодорожной традиции.

Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить экспозицию 21 мая до 21:00, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что музей Победы примет участие во всероссийской акции «Ночь в музее» 21 мая. Так, с 17:00 до 22:30 вход в главное здание будет бесплатным. Исключением станут экспозиции «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!».

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