Мобильный телефон похитили у москвича, распылив ему в лицо перцовый баллончик

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, проспект 60-летия Октября Карта всех событий

Полицейские задержали двоих мужчин, которые подозреваются в хищении мобильного телефона у молодого человека на юго-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО в четверг, 19 мая.

По данным ведомства, инцидент произошел на проспекте 60-летия Октября. К 19-летнему москвичу подошли двое неизвестных, которые несколько раз его ударили, а затем распылили в глаза перцовый баллончик. Злоумышленники похитили у парня мобильный телефон и скрылись. Пострадавшему была оказана экстренная медицинская помощь, после чего его отпустили домой.

Уточняется, что причиненный материальный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Правоохранители задержали подозреваемых на Новощукинской улице. Ими оказались двое неработающих приезжих молодых людей в возрасте 26 и 20 лет. В их отношении возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Решения суда они будут дожидаться под стражей.

Накануне стало известно, что два злоумышленника спровоцировали ДТП на МКАД и обокрали машину 35-летнего иностранца.