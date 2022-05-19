Сотрудники МЧС потушили пожар в автосервисе на северо-востоке столицы

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Россия, Москва, Стартовая улица, 18Б Карта всех событий

Спасателям удалось ликвидировать возгорание в здании автосервиса ​в Лосиноостровском районе столицы. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в автосервисе, расположенном по адресу Стартовая улица, 18Б. Возгорание случилось в покрасочном помещении здания.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров. После пламя перекинулась на деревянную опалку кровли, где распространилось на площади примерно 200 квадратных метров.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Сотрудники автосервиса покинули здание еще до прибытия пожарных.

Накануне серьезный пожар произошел в частном деревянном доме в деревне Никольское городского округа Истра, где погибли супружеская пара и шестилетний ребенок. Их тела обнаружили сотрудники МЧС после того, как пожар удалось ликвидировать. По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку.

12 мая стало известно, что два человека погибли при пожаре в доме на Ташкентской улице.