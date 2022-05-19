Владелец бренда Reserved продаст бизнес в РФ китайскому консорциуму

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Польский производитель одежды LPP, владеющий брендами Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, принял решение о продаже бизнеса в России китайскому консорциуму. Об этом сообщили в компании в четверг, 19 мая.

В LLP также добавили, что принадлежащие компании магазины откроются в эти выходные, пишет ТАСС.

27 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о возможности возвращения иностранных компаний в Россию. Он добавил, что масштабные иностранные компании не просто так в свое время пришли в РФ: для них были созданы все условия, чтобы зарабатывать деньги.

По данным Росстата объем промышленного производства в России в марте 2022 года вырос на три процента по сравнению с показателем марта предыдущего года и на 5,9 процента в годовом выражении за январь — март.

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