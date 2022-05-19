Ученые выявили связь между лишним весом и риском онкологии

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Исследования Международного агентства по изучению рака подтвердили, что большое количество жира в организме повышает риск развития как минимум 13 видов рака. Об этом сообщил заведующий отделением онкологии клиники Национального агентства клинической фармакологии и фармации Иван Давыдов.

По его словам, жировая ткань вырабатывает большое количество гормона эстрогена, что приводит к раку яичников или молочной железы. Также у людей с ожирением повышен уровень инсулина, это провоцирует развитие рака толстой кишки, почек или предстательной железы, добавил врач.

Пациенты с избыточным весом нередко сталкиваются с хроническими воспалительными заболеваниями, способствующими оксидативному стрессу, который повреждает ДНК и увеличивает риск онкологии желчевыводящих путей.

— Жировые клетки также вырабатывают гормоны-адипокины, которые способны стимулировать или подавлять рост клеток. Например, уровень лептина в крови растет с увеличением жировых отложений, а его высокий уровень провоцирует патологическое деление клеток, — пояснил Давыдов.

Эксперт уточнил, что наиболее распространенным видом онкологии у женщин является рак матки. Он встречается в 2–4 раза чаще у тех, кто страдает избыточным весом, и в семь раз чаще — у пациенток ожирением.

Также медик отметил, что рак пищевода диагностируют в 1,5 раза чаще при избыточном весе и в 2,4–2,7 раза — при ожирении. В тройку наиболее распространенных онкологических заболеваний входят рак желудка, печени и почек. Они встречаются у людей с ожирением в два раза чаще. При этом Давыдов подчеркнул, что при резком похудении риск онкологии у человека уменьшается, передает издание «Аргументы и факты».

Онколог Иван Карасев рассказал, какой продукт поможет в профилактике различных заболеваний и принесет пользу организму. Он рекомендовал включить в рацион шиповник. В нем содержится важная аскорбиновая кислота (витамин С), ускоряющая выработку коллагена.