«Газпром нефть» сообщила о перенаправлении нефти из ЕС в Азию

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«Газпром нефть» перенаправляет свою нефть на рынки развивающихся стран. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил генеральный директор компании Александр Дюков.

— Мы продолжаем тот естественный процесс, который начался еще какое-то время назад, — переориентацию наших грузопотоков на новые рынки, — сказал руководитель организации.

По словам гендиректора «Газпром нефти», предприятие направляет нефть, ранее поставлявшуюся в Европу, в том числе и на азиатский рынок. Дюков подчеркнул, что спрос на нефтепродукты особенно высок в развивающихся государствах. Именно поэтому Азия предстает как площадка, наиболее перспективная для сбыта энергоресурсов, передает ТАСС.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов считает, что заменить российскую нефть в ЕС на данный момент невозможно. По его словам, сроки отказа от импорта нефти из РФ могут растянуться на месяцы или даже годы.

10 мая стало известно, что запрет на транспортировку нефти из России больше не входит в шестой пакет санкций ЕС. Уточняется, что для введения запрета на топливо необходимо согласование стран «Большой семерки» (G7).