Суды за два года не оправдали ни одного автомобилиста за нарушения ПДД

Фото: СК РФ

За последние два года не было оправдательных приговоров для автомобилистов — нарушителей ПДД. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший советник юстиции, руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

По ее словам, за первый квартал текущего года в суды с утвержденным обвинительным заключением направлено 196 уголовных дел по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Уточняется, что в прошлом году было 423 таких дела.

— Оправдательных приговоров в отношении водителей суды в этом году не провозглашали, как и в прошлом, — подчеркнула Нефедова.

До этого сообщалось, что возбуждено первое дело по новой уголовной статье о нарушении ПДД. Инцидент произошел в феврале этого года на Большой Никитской улице: 22-летний водитель обогнал автобус, при этом он пересек сплошную и выехал на полосу встречного движения.