Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве

Анастасия Колоскова
Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, 2-я Останкинская улица, 8 Карта всех событий

В квартире многоэтажного дома в Останкинском районе произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом в четверг, 19 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что возгорание случилось в квартире, расположенной на 15-м этаже дома 8 по 2-й Останкинской улице. В одной из комнат загорелись личные вещи и мебель.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тело погибшего.

Накануне серьезный пожар произошел в частном деревянном доме в деревне Никольское городского округа Истра, где погибли супружеская пара и шестилетний ребенок. Их тела обнаружили сотрудники МЧС после того, как пожар удалось ликвидировать. По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку.

12 мая стало известно о пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома на Ташкентской улице. Площадь пожара составила восемь квадратных метров. В результате инцидента погибли два человека. С вышележащих этажей удалось спасти двух жителей дома.

Смерть Пожары Останкинский район
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте