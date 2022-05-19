Паблик-арт-проект торжественно откроется в Парке Музеон

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, парк искусств Музеон Карта всех событий

В Парке Музеон 31 мая 2022 года состоится торжественное открытие масштабного паблик-арт-проекта. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента средств массовой информации и рекламы.

Организатором мероприятия выступят Московский международный биеннале современного искусства совместно с Российским движением школьников, Государственной Третьяковской галереей, Российским институтом театрального искусства ГИТИС и Парком Музеон при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Департамента культуры Москвы.

Паблик-арт-проект состоит из мурала взрослого художника, трех муралов школьников, фотовыставки рисунков детей и инсталляций студентов ГИТИСа. К каждой инсталляции будет подобрано музыкальное сопровождение из шедевров мировой классики. Его можно будет услышать по QR-коду в социальной сети «ВКонтакте».

24 мая в столице пройдет торжественная церемония в День славянской письменности и культуры. Она состоится возле памятника Святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади.