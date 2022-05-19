Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Рианна впервые стала мамой, родив мальчика в Лос-Анджелесе

Евгений Белоусов
Общество
Рианна впервые стала мамой, родив мальчика в Лос-Анджелесе
Фото: celebrityabc / CC BY-SA 2.0

Поп-дива Рианна и ее бойфренд, рэп-исполнитель Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями. Об этом сообщил американский таблоид TMZ.

Певица, по данным издания, родила мальчика. Как рассказали источники, малыш звездной пары появился на свет еще 13 мая в Лос-Анджелесе.

Однако имя мальчика пока еще не раскрывается. Последний раз Рианну и Майерса видели вместе 9 мая, когда они обедали в ресторане. Тогда певица все еще была беременна, передает TMZ.

О беременности 33-летней звезды стало известно в конце января. Во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке она продемонстрировала свой объемный живот.

Последние недели многие журналисты обсуждают слухи о расставании пары из-за измены Майерса с дизайнером обуви Аминой Муадди. Слухов о разрыве было так много, что девушка даже была вынуждена опровергнуть вышеупомянутую информацию.

Первым о расставании Рианны и Майерса сообщил стилист Луис Пизано на своей странице в одной из социальных сетей. Отмечается, что это уже не первый случай, когда A$AP Rocky подозревают в адюльтере.

Дети Роды Рианна
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Весенняя свежесть взгляда

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте