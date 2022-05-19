Рианна впервые стала мамой, родив мальчика в Лос-Анджелесе

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Поп-дива Рианна и ее бойфренд, рэп-исполнитель Раким Майерс (A$AP Rocky) стали родителями. Об этом сообщил американский таблоид TMZ.

Певица, по данным издания, родила мальчика. Как рассказали источники, малыш звездной пары появился на свет еще 13 мая в Лос-Анджелесе.

Однако имя мальчика пока еще не раскрывается. Последний раз Рианну и Майерса видели вместе 9 мая, когда они обедали в ресторане. Тогда певица все еще была беременна, передает TMZ.

О беременности 33-летней звезды стало известно в конце января. Во время прогулки с возлюбленным в Нью-Йорке она продемонстрировала свой объемный живот.

Последние недели многие журналисты обсуждают слухи о расставании пары из-за измены Майерса с дизайнером обуви Аминой Муадди. Слухов о разрыве было так много, что девушка даже была вынуждена опровергнуть вышеупомянутую информацию.

Первым о расставании Рианны и Майерса сообщил стилист Луис Пизано на своей странице в одной из социальных сетей. Отмечается, что это уже не первый случай, когда A$AP Rocky подозревают в адюльтере.