Трамваи нескольких маршрутов задерживаются в центре Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

2, 3-й Самотёчный переулок, Москва, Россия Карта всех событий

Трамваи двух маршрутов задерживаются в Тверском районе Москвы. Об этом в четверг, 19 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что речь идет о трамваях № 7 и 50. Они задерживаются в районе остановки «Самотечная улица» в 3-м Самотечном переулке по техническим причинам.

До этого стало известно, что несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты в связи с проведением всероссийского полумарафона с 20 по 23 мая. Так, будет закрыта площадь Васильевский Спуск, Малый Устьинский мост, участки Китайгородского, Крымского и Новокрымского проездов, Старой и Новой площадей, Смоленского и Зубовского бульваров.

Также 24 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню славянской письменности, улицу Ильинку перекроют от Биржевой до Красной площади, а также проезд от улицы Ильинки до улицы Варварки в районе дома 5 по Красной площади с 13:00 до 22:00.