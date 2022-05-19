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Московская военная прокуратура проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения

Георгий Соланович
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Московская военная прокуратура проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Московская военная прокуратура 24 мая с 9:00 до 17:00 проведет прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения с жителями столицы. Об этом сообщили в городском департаменте СМИ и рекламы в четверг, 19 мая.

— 24 мая 2022 года с 9:00 до 17:00 в Московской городской военной прокуратуре будет проводиться прямая линия с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения (в рамках компетенции органов военной прокуратуры). Телефон прямой линии: 8 (495) 693-55-21, — говорится в сообщении.

4 марта 1918 года при президиуме Моссовета был создан региональный отдел ВЧК, давший начало современной службе УФСБ по Москве и Московской области. Первые сотрудники ведомства столкнулись со сложными задачами в борьбе с бандитизмом, контрабандой и шпионажем.

Сегодня эти вопросы, а также новые задачи по предупреждению террористических проявлений, противодействию разведывательной деятельности иностранных спецслужб, пресечению коррупции и обеспечению безопасности экономики приходится решать сотрудникам УФСБ по Москве и Московской области.

«Вечерняя Москва» поговорила с пресс-службой ведомства о роли и задачах, которые выполняют силовики, а также о том, как изменилась служба за 104 года.

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