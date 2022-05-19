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Потанин впервые оценил стоимость приобретенной доли в «Тинькофф банке»

Евгений Белоусов
Экономика
Потанин впервые оценил стоимость приобретенной доли в «Тинькофф банке»
Фото: Администрация президента РФ

Владелец холдинга «Интеррос» Владимир Потанин заявил, что приобрел долю в «Тинькофф банке» за «сотни миллионов долларов».

— О цене мы с основателем банка не разговаривали вообще. Я исходил из того, что он продает за ту цену, которая его по каким-то причинам устраивает. Мне показалось, что его больше интересовали вопросы сохранения бизнеса, команды и вообще будущего банка, — сказал предприниматель.

Потанин также отметил, что не согласен со словами основателя банка Олега Тинькова, утверждавшего, что актив был продан буквально «за копейки». Владелец «Интерроса» подчеркнул, что сумма сделки для него была достаточно большой, назвать ее копейками он не может, передает «Интерфакс».

28 апреля стало известно, что «Интеррос» покупает 35 процентов акций TCS Group Holding — головной структуры российской группы «Тинькофф». Основатель группы «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что испытывает гордость за банк, который он назвал лучшим цифровым банком в мире. Сделка уже получила согласование Центрального Банка РФ.

До этого сообщалось, что «Тинькофф банк» намерен в 2022 году отказаться от использования «именного» бренда. В организации напомнили, что «Тинькофф» в настоящее время является вторым крупнейшим частным банком в России по количеству активных розничных клиентов.

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