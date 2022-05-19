Загрутдинов: ФОК с двумя бассейнами построят в районе Внуково

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, посёлок Внуково, Изваринская улица, 2 Карта всех событий

В районе Внуково появится физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя бассейнами. Об этом в четверг, 19 мая, сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

— С начала строительства завершено устройство фундаментной плиты, выполняются работы по возведению конструкций подземной части, завершить их планируется в конце мая, что позволит начать возведение наземной части будущего спорткомплекса. Кроме того, на объекте началось устройство плиты чаши малого бассейна, — сказал глава ведомства.

Комплекс будет включать в себя бассейн 25х16 метров на восемь дорожек, бассейн 10х6 метров для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет, тренажерный зал площадью 200 квадратных метров, а также сопутствующие вспомогательные, административные, бытовые, технические и технологические помещения, а также буфет. Основные строительные работы планируется завершить в первом полугодии 2023 года, здание будет расположено по адресу улица Изваринская, владение 2.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что за последние несколько лет в городе построили более 150 крупных спортивных сооружений. Так, в Раменках было демонтировано старое здание, на месте которого будет построен современный спорткомплекс площадью около шести тысяч квадратных метров. Новый объект, как уточняется, оборудуют бассейном, игровым и тренажерным залами.