Средние цены на хлеб и сахар снизились в Москве

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В московских магазинах снизились средние розничные цены на ряд товаров первой необходимости, в том числе на сахар-песок, хлеб, репчатый лук и белокочанную капусту. Об этом в четверг, 19 мая, сообщила пресс-служба столичного управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

— В отношении отдельных товарных позиций зафиксировано снижение потребительских цен. К примеру, за период с марта по май 2022 года в городе Москве средние розничные цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки снизились на 22 процента, на хлеб ржаной, ржано-пшеничный — на 10 процентов, на пшено — на 7 процентов, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на стабилизацию ситуации с ценами на товары первой необходимости повлияли укрепление курса российской валюты и падение ажиотажного спроса. Также ФАС отмечает, что с апреля по май текущего года на 26 процентов снизилась стоимость белокочанной капусты, на 18 процентов — на сахар-песок, а также на 12 процентов — на лук репчатый.

До этого в Минэкономразвития сообщили, что с 7 по 13 мая в России замедлилась инфляция до 17,69 процента в годовом выражении против 17,77 процента неделей ранее. Уточняется, что замедление годовой инфляции фиксируется впервые с 11 февраля 2022 года.

В ведомстве добавили, что в аннуализированном выражении инфляция замедлилась до 2,8 процента против 6,4 процента, наблюдавшихся неделей ранее.