Глава Роспотребнадзора понадеялась на скорое завершение пандемии COVID-19

Фото: Пресс-служба Совфеда

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова выразила надежду, что пандемия коронавируса в обозримом будущем может сойти на нет, однако сам вирус не исчезнет.

Она напомнила, что на сегодняшний день у всех вокруг есть знакомые и родственники, которые болеют коронавирусом.

— Мы говорим о том, что это, возможно, будет уже не пандемическое, а эпидемическое проявление вируса. Но то, что вирус с нами надолго, если не навсегда, это совершенно очевидно, — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора в интервью ТАСС.

Попова также напомнила, что кроме лекарственных препаратов и средств вакцинации существуют гигиенические меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в целях профилактики заболевания. К таким глава ведомства отнесла чистые руки, маски и продезинфицированные гаджеты.

— Эти несложные гигиенические правила, безусловно, позволяют сохранить здоровье при любой респираторной инфекции, — заметила она.

Накануне Попова допустила вероятность, при которой в обозримой перспективе в России могут появиться новые штаммы коронавирусной инфекции.