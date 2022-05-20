В США сочли ошибкой переброску оружия НАТО к российским границам

Фото: flickr/nato

Переброска вооружений Североатлантического альянса (НАТО) к российским границам на фоне расширения блока после распада Советского Союза была ошибкой, заявил эксперт по России Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Даниэл Трейсман в интервью New Yorker.

По мнению специалиста, решение принимать в свои ряды экс-союзников СССР, принятое НАТО в 1994 году, стало «катастрофическим провалом». Эксперт подчеркнул, что западные страны обязаны были налаживать новые финансовые, коммерческие, политические и культурные связи.

Обозреватель уверен, что успех в этих начинаниях смог бы обеспечить безопасность на территории восточноевропейских стран. Однако этого так и не случилось, а Чехия, Польша и Венгрия вступили в НАТО уже в 1999 году, пишет РИА Новости.

— Вместо этого Запад ошибся в оценке реакции Москвы на переброску оружия НАТО на восток, — заключил эксперт.

Накануне стало известно, что Польша готова построить на своей территории постоянные базы Североатлантического альянса (НАТО) для размещения там легких подразделений.