Глава ЕК: Сроки принятия Украины в Евросоюз зависят от проводимых в стране реформ

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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 19 мая, заявила, что сроки принятия Украины в состав Евросоюза (ЕС) будут зависеть в том числе от того, как скоро государство сможет восстановиться после конфликта и провести необходимые реформы.

Вступление страны в союз занимает обычно несколько лет с момента подачи соответствующей заявки. По словам дер Ляйен, требуется некоторое количество времени, прежде чем государству будет разрешено стать кандидатом на вступление в ЕС. Она уточнила, что такая процедура сильно зависит от того, «как себя ведут присоединяющиеся страны».

Прежде чем подавать заявку, Киеву необходимо будет провести реформы, избавиться от олигархата и провести необходимые экономические преобразования, заявила глава Еврокомиссии. Как пишет ТАСС, она предложила увязать предоставление финпомощи Украине с проведением реформ в стране.

Накануне канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность, что вступление Украины в Европейский союз может затянуться на несколько лет.