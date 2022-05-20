Страны «Большой семерки» могут создать картель покупателей на российскую нефть

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Страны «Большой семерки» обсуждают создание специального картеля, целью которого будет установление ценового порога на нефть и нефтепродукты из России, пишет в пятницу, 20 мая, агентство Bloomberg со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

Как отмечают журналисты, формирование подобного картеля ради обеспечения установленных стоимостей российской нефти могло бы поспособствовать минимизации доходы России от продажи энергоносителей.

По словам Йеллен, многие в G7 считают такой вариант привлекательным с общеэкономической точки зрения. Однако на самом деле запуск подобного механизма представляет с собой сложную задачу и все эти вопросы находятся на стадии детальной проработки, пишет РИА Новости.

Источники Bloomberg говорят, что лидеры стран ЕС, которые соберутся в Брюсселе в конце текущего месяца с целью обсуждения ситуации на Украине, также поддержат ограничение цен на нефть из РФ. Другой источник подчеркнул, что реализация плана по установлению ценового потолка на данный момент далека от реальности.

В минувший четверг, 19 мая, генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков заявил, что компания перенаправляет свою нефть на рынки развивающихся стран.