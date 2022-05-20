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Семьям жертв и пострадавшим при аварии на «Листвяжной» выделено более 1 млрд рублей

Егор Провоторов
Общество
Семьям жертв и пострадавшим при аварии на «Листвяжной» выделено более 1 млрд рублей
Фото: ako.ru

Более одного миллиарда рублей было выделено суммарно на поддержку семей работников, погибших и пострадавших в результате аварии на угольной шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Меры поддержки были подняты на обсуждение в ходе заключительного заседания правительственной комиссии, которое в четверг, 19 мая, провел вице-премьер РФ Александр Новак.

По словам заместителя председателя российского правительства, комиссия успешно выполнила основные задачи по этому вопросу. При этом, он призвал продолжать работу с семьями пострадавших. Новак попросил главу Кемеровской области взять этот вопрос на личный контроль.

Как пишет Интерфакс, финансовые средства на матпомощь семьям погибших и пострадавших были выделены кабмином, властями региона, муниципалитетом, а также компанией «СДС-Уголь», которая является владельцем шахты.

Члены комиссии заслушали данные о ходе расследования причин аварии на «Листвяжной» и результатах анализа эффективности применяемых средств индивидуальной защиты, а также предложения по внедрению в угольную промышленность новых видов самоспасателей для шахтеров.

Авария на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года могла быть вызвана грубыми нарушениями правил безопасности, включая фальсификацию работы системы контроля газа и отключение газовой защиты.

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