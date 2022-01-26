Названы возможные причины аварии в шахте «Листвяжная»

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Авария на шахте «Листвяжная» в ноябре 2021 года могла быть вызвана грубыми нарушениями правил безопасности, включая фальсификацию работы системы контроля газа и отключение газовой защиты. Об этом в среду, 26 января, сообщил заместитель начальника управления по надзору в угольной промышленности Ростехнадзора Сергей Никитин.

Он отметил, что комиссия Ростехнадзора должна завершить расследование произошедшего 15 февраля.

— Могу уже сказать, что непреодолимых сил природы в акте не будет. Причины я могу в общих чертах назвать. Это грубые нарушения правил безопасности, которые сегодня действуют, это фальсификация работы системы аэрогазового контроля, это отключение автоматической газовой защиты, — передает его слова ТАСС.

Никитин добавил, что причинами аварии также стали нарушения правил эксплуатации технических устройств и ошибки в ее проектировании. Также сотрудники предприятия не умели пользоваться средствами защиты органов дыхания и пронесли в шахту телефоны, что строго запрещено.

До этого кемеровский суд продлил арест первым пяти фигурантам дела о гибели 51 человека на шахте «Листвяжная». Арест директора шахты Алексея Махаркова и его первого заместителя Андрея Молостова продлен до 25 апреля. Также суд продлил арест остальным трем фигурантам до 26 апреля.

Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 25 ноября в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Как сообщили в МЧС, во время ЧП в шахте находились 285 человек. По последним данным, в трагедии пострадали более ста человек, 51 человек погиб, в том числе пять спасателей.

26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день СК задержал директора шахты и его первого заместителя. Однако позднее защита всех подозреваемых обжаловала арест.

2 декабря стало известно, что семьи погибших на шахте дополнительно получат по миллиону рублей от властей Кемеровской области. Об этом сообщили в Telegram-канале губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. По его словам, семьи пострадавших, получивших тяжелые травмы, получат по 400 тысяч рублей, а пострадавшие с травмами средней степени тяжести — по 200 тысяч.

Позже руководство приняло решение выплачивать детям погибших горнорабочих ежемесячную выплату в размере 25 тысяч рублей.