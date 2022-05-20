В Роскачестве рассказали, чем заместить импортное вино

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С марта 2022 года импорт вина в Россию продолжается, однако с определенными сложностями. Эксперты Роскачества подсчитали, какие категории вина и в каких количествах придется компенсировать российским производителям.

Основной объем в винном импорте из недружественных стран занимают сухие и полусухие сорта — 70 и 14 процентов соответственно. По словам директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, российским производителям стоит активнее выходить именно на эти рынки.

— В современной торговле это наиболее востребованная платежеспособной аудиторией категория вина, — подчеркнула она.

По словам Буняевой, дотации Минсельхоза России позволили производителям заложить основу для роста урожайности, что в будущем благоприятно повлияет на отечественный рынок. Так, по прогнозам Роскачества, уже в 2022 году доля российских производителей на винном рынке может увеличиться с 70 процентов, отмечается на сайте ведомства.

До этого эксперты дали советы, как отличить качественное вино от поддельного. По их словам, стоит избегать ПЭТ-упаковок.

По статистике, две трети из десяти таких вин — подделка, поэтому стоит покупать продукцию в стекле. При покупке нужно внимательно осмотреть этикетку, после нее — кольеретку, этикетку на горлышке.

Они должны быть наклеены ровно, без потеков клея и прочих повреждений. Шрифты и рисунки должны быть четкими, хорошо читаться.