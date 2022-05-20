Эксперт пояснил, почему в Петербурге начали избавляться от купленных в новостройках квартир

Фото: Depositphotos

Объем предложений по переуступкам на рынке недвижимости Петербурга вырос. Об увеличении показателя в среднем на 5–10 процентов рассказал президент Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Горский.

Эксперт отметил, что в текущей ситуации многие инвесторы стали выставлять на продажу ранее приобретенные квартиры. На это есть несколько причин.

— Первая — желание зафиксировать тот доход, который у тебя есть. Всегда в ситуациях каких-либо изменений люди хотят иметь конкретный продукт, сейчас это — деньги. Второе, я предполагаю, что для многих просто сложно сейчас оплачивать кредитную ставку. Третье — может быть, есть какие-то текущие задачи собственного бизнеса, — отметил он в комментарии «Невским новостям».

По словам эксперта, подобная тенденция сохранится в городе до сентября, а затем ситуация на рынке недвижимости стабилизируется.

Ранее аналитики перечислили столичные улицы с самым дорогим жильем. Наиболее дорогие квартиры расположены в топонимических районах Остоженки и Патриарших прудов, Большой Дмитровки, Большой Никитской и Малой Никитской улиц, а также в непосредственной близости от Кремля.