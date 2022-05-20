Более 20 новых светофоров установят в Петербурге до октября

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В Санкт-Петербурге будут установлены 22 новых светофора. Они появятся в семи районах города, сообщили в Комитете по транспорту.

В настоящее время ведется работа по десяти адресам. Специалисты осуществляют установку светофоров на пересечении улицы Академика Лебедева и Лесного проспекта, у дома 32 на проспекте Обуховской Обороны, на улице Дыбенко и по ряду других адресов.

Кроме того, специалисты намерены внести изменения в планировочные решения дорог, будут проложены трубные коммуникации. Все работы планируют завершить до конца октября 2022 года, передает издание «Невские новости».

1 апреля в Северной столице стартовал первый этап транспортной реформы. Жители города отмечают, что возникли сложности и проблемы. Так, водители зачастую отказываются принимать плату за проезд в безналичной форме, есть проблемы с расписанием движения автобусов, передает ФАН.

Тестирование первого «умного» экосветофора началось в Москве. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник, 17 мая.