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Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в 1990-х годах Россия самостоятельно отказалась от предложения стать членом Североатлантического альянса (НАТО). Такое мнение он выразил в пятницу, 20 мая.

Он уточнил, что Запад тогда сделал предложение России.

— Еще в 1990-х этот вопрос действительно обсуждался. Русские решили, что это не то, что они хотели бы сделать, — цитирует Блинкена РИА Новости.

До этого журналисты газеты The Times выразили мнение, что французы объясняют российскую спецоперацию на Украине провокациями со стороны НАТО.

Недавно обозреватель газеты Hill Харлан Ульман выразил мнение, что западная сторона допустила ошибку и упустила из виду главный посыл речи президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. По его мнению, еще 15 лет назад глава РФ призывал всех к многополярному миру. Он добавил, что Путину показалась неуважительной реакция лидеров западных стран на его слова. Автор публикации предположил, что это стало одной из причин растущего негодования российского лидера.