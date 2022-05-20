Служба безопасности Delivery Club сообщила об утечке данных клиентов

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Служба безопасности популярного сервиса доставки еды Delivery Club объявила об обнаружении утечки данных о заказах клиентов. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе компании.

— Делаем все возможное для предотвращения распространения данных, — говорится в заявлении сервиса доставки.

При этом представители компании уточнили, что опубликованные данные включают в себя информацию о заказах, не затрагивая при этом банковские реквизиты клиентов, сообщает ТАСС.

Напомним, что в начале марта сервис доставки «Яндекс.Еда» сообщил об утечке данных о заказах своих пользователей. По данным компании, в Сеть попали номера телефонов некоторых клиентов и данные о времени и составе их заказов. Утечка, как уточняется, не коснулась банковских данных и паролей. В «Яндекс.Еде» подытожили, что они почти сразу усилили безопасность данных клиентов. Так, например, специалисты начали активнее мониторить доступ к критичным данным.

В связи с этим в пятницу, 1 апреля, глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил о важности внесения в Госдуму законопроекта об усилении защиты персональных данных. По его словам, скандал с утечкой базы данных сервиса «Яндекс.Еда» показал незащищенность данных обычных граждан.