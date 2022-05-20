В России выявили 5089 случаев коронавируса за сутки

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 5089 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили на портале «Cтопкоронавирус.рф».

За прошедший день в РФ от ковида скончались 96 граждан, еще 2081 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6173 человека.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Коронавирусная инфекция все больше становится похожа на сезонное заболевание, поэтому рост заражения коронавирусом может произойти осенью 2022 года. Об этом в пятницу, 20 мая, рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она добавила, что осенью в России можно наблюдать подъем заболеваемости многими инфекциями, к числу которых относится и коронавирус.

До этого профессор вирусологии, главный научный сотрудник Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил вероятность подъема заболеваемости коронавирусом в России.