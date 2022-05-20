Семнадцать новых овощехранилищ появятся в Подмосковье в ближайшие годы

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Новые крупные овощехранилища появятся в регионе в ближайшие несколько лет. Об этом в рамках рабочей поездки в Талдом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В области намерены увеличить урожайность свеклы, моркови, картофеля и капусты, поэтому необходимо создать помещения для хранения овощей.

Так, в Талдоме будет построено современное картофелехранилище на 10 тысяч тонн продукции. Главной задачей является локализация производства семян — это имеет огромное значение для продовольственной безопасности Московской области.

В картофелехранилищах установлены вентиляционные приборы и холодильная техника, поэтому появляется возможность хранить продукцию с сентября по май включительно.

При помощи новых овощехранилищ появится возможность стабилизировать цены на овощи, не допускать сезонных повышений.

Андрей Воробьев также добавил, что для подмосковных аграриев доступны как федеральные, так и региональные программы поддержки. В их рамках можно получить субсидии на компенсацию части затрат, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В этом году подмосковные аграрии увеличили площадь засева более чем на 33 тысячи гектаров, в том числе на 10 процентов под картофель и на два процента под овощи открытого грунта. Планируется, что за два года производство этих культур вырастет на 156 тысяч тонн, передает РИАМО.

Ранее бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко сообщил, что России не грозит дефицит продовольствия.