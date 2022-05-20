В Думе предложили снять возрастной предел на заключение первого контракта с армией

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Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли в палату проект закона об отмене верхнего возрастного ограничения для заключения контракта о прохождении военной службы. Текст инициативы был опубликован в базе данных Думы в пятницу, 20 мая.

На сегодняшний день первый контракт о службе могут получить граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет.

По мнению авторов инициативы, отмена возрастного ограничения позволит привлечь на службу большее количество квалифицированных специалистов.

Недавно стало известно, что в рамках поддержки киберспорта Федерация компьютерного спорта России предложила давать спортсменам отсрочку от службы в армии. Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил президент федерации Дмитрий Смит. По его словам, был разработан целый пакет предложений по поддержке отрасли, так как многих граждан РФ «пытаются переманить».

29 марта власти страны заявили, что ряд специалистов, занятых в сфере информационных технологий, получит отсрочку от армии.