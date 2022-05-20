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Карту «Тройка» запустили еще в двух городах Ростовской области — Миллерово и Чертково. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Теперь жители еще двух городов области могут быстро и удобно оплачивать проезд на городских маршрутах, а также везде, где действует «СберТройка». Постепенно мы создаем единое бесшовное пространство для поездок по всей стране, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Так, в Миллерово система заработает в 45 автобусах, в Чертково — в десяти. Пассажиры, как уточняется, смогут пополнить карту «Тройка» в банкоматах Сбера, а также в приложениях «Метро Москвы» и «Московский транспорт». Впервые подобная система в Ростовской области появилась в 2021 году в городе Сальск, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Напомним, что с начала текущего года 5,5 миллиона пассажиров в регионах оплатили проезд с помощью карты «Тройка». На сегодняшний день билетная система на базе «СберТройки» действует уже в 19 городах и областях страны.

При этом с 21 апреля карта «Тройка» начала действовать во всех городах России, где есть метрополитен. В частности, речь идет от таких городах, как Санкт-Петербург, Самара, Волгоград, Новосибирск, Казань, Нижний Новгород и Екатеринбург.