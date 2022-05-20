Силовики задержали двоих членов банды Басаева, участвовавших в нападении на Дагестан

Фото: teplystan.mos.ru

Силовики задержали двоих жителей Ставрополья, которые подозреваются в участии в вооруженном нападении на населенные пункты Ботлихского района Республики Дагестан в августе 1999 года. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба более тысячи вооруженных боевиков вторглись на территорию Дагестана.

Двое из членов банды оказались задержаны в мае текущего года — Тоймасхан Аджиньязов и Кайтарби Насыров.

— В результате обстрела, учиненного участниками банды, убито 33 человека, причинены телесные повреждения различной степени тяжести 34 гражданам, — говорится в сообщении ведомства.

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В пресс-службе добавили, что с задержанными уже проведены следственные действия. В настоящее время принимаются меры для установления личностей других участников банды.

В декабре 2021 года были задержаны еще два боевика — Каирбек Бакиев и Ильхан Канмурзаев, подозреваемых в участии в нападении на Дагестан.

В сентябре того года силовики также задержали двоих уроженцев Ставропольского края — Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева.