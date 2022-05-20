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«Ну что за принцесса!»: младшей дочери Витаса исполнился год

Араз Салехов
Общество
«Ну что за принцесса!»: младшей дочери Витаса исполнился год
Фото: Вечерняя Москва

Младшей дочери российского артиста Витаса исполнился год. Родители не стали устраивать пышного торжества, а скромно посидели в семейном кругу. Интернет-пользователи вовсю поздравляют малышку с днем рождения.

— Витас, с праздником дочурку! Какая она у вас лапочка!»; «Ну что за принцесса!»; «Какая маленькая красотка! Настоящая принцесса!»; «С первым днем рождения Алиску, пусть у нее все будет хорошо!»; «Милашка! С днем рождения! Это счастье, — отметили они.

Помимо дочери, Витас и его жена Светлана Гранковская воспитывают еще двоих детей — 12-летнюю дочь Алла и шестилетнего сына Максим. Супруги не рассказывают о подробностях своей личной жизни, однако изредка 43-летний певец все же рассказывает о семье в интервью, сообщает сайт Starhit.

В сентябре прошлого года певец впервые показал лицо младшей дочери. Подписчики пришли в восторг, увидев личико наследницы музыканта, и в один голос заявили, что Алиса очень похожа на своего папу. Напомним, что его младшая дочь Алиса родилась в мае прошлого года.

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