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«Какая хорошенькая»: Витас впервые показал лицо младшей дочери

Юлия Курганова

Общество
«Какая хорошенькая»: Витас впервые показал лицо младшей дочери
Фото:«Вечерняя Москва»

Певец Витас недолго скрывал маленькую дочку от поклонников. Третий ребенок артиста и его жены Светланы появился на свет в мае этого года. Знаменитость решился представить наследницу своей аудитории в соцсети Instagram.

Витас показал лицо девочки крупным планом. Облаченная в красную шапочку и пудровую кофточку Алиса, судя по всему, сидит на руках у своей мамы и с интересом смотрит в камеру.

— Алиса передает вам привет, — подписал фото артист.

Подписчики пришли в умиление, увидев личико наследницы музыканта, и в один голос заявили, что Алиса очень похожа на своего папу.

«Какая хорошенькая»; «Наконец-то, увидели! Копия папы!»; «Такой умный взгляд! Расти, девочка, на радость всем!»; «Очень похожа на папу», — высказались фолловеры.

Алиса — третий ребенок Витаса и его жены Светланы. У супругов есть еще двенадцатилетняя дочка Алла и шестилетний сын Максим.

На днях Сергей Безруков показал, как привел дочку и сына в театр на спектакль. Поклонники актера похвалили его. Они уверены, что малыши пойдут по стопам отца и обязательно полюбят театр.

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