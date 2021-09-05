«Самый лучший папа в мире»: Безруков привел дочку и сына в театр на спектакль

Фото: Вечерняя Москва

Актер Сергей Безруков на своей странице в соцсети Instagram показал маленьких «любителей театра». 47-летний отец привел дочь Машу и сына Степу на спектакль «Хроники Нарнии» в Губернский театр, где является художественным руководителем.

— В Губернском театре… Наш большой детский фестиваль! Пришли на «Хроники Нарнии» в постановке Романа Феодори! Добро пожаловать в сказку! — подписал артист видео из театра.

Безруков посадил маленького сына на колени. Светловолосый малыш в пиджачке скромно улыбался в объятиях отца. А рядом с братом и отцом сидела Маша. Девочка облачилась в платье с цветочным принтом и небольшими рюшами.

Поклонники актера похвалили его. Они уверены, что малыши пойдут по стопам папы и обязательно полюбят театр.

«Вы чудесный отец, Сережа»; «Как здорово, что вы много времени уделяете деткам»; «Как же здорово, семейный поход в театр»; «Какое счастье — иметь заботливого отца»; «Самый лучший папа в мире», — написали фолловеры.

Актер вместе с женой Анной Матисон воспитывает трех детей: пятилетнюю Машу, трехлетнего Степана и новорожденного Василия.

Безруков рассказал о любимой песне школьных лет. Он поделился своими воспоминаниями о школьных годах в День знаний, 1 сентября. Актер отметил, что в первый школьный день в течение десяти лет он слушал одну и ту же песню.