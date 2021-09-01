«До слез»: Безруков рассказал о любимой песне школьных лет

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков поделился своими воспоминаниями о школьных годах в День знаний, 1 сентября. Безруков отметил, что в первый школьный день в течение десяти лет он слушал одну и ту же песню.

Актер сообщил, что учился в школе № 402 Перовского района Москвы еще в советские годы.

— Каждый раз, когда я шел в школу, слышал песню: «Про глагол и про тире, и про дождик во дворе учат в школе, учат в школе, учат в школе». Я за десять лет ее выучил, по-моему, наизусть. Но каждый раз, когда я слышу ее, для меня это — просто до слез, какой-то безусловный рефлекс, — признался Безруков.

Он добавил, что 1 сентября был праздничным днем: «все торжественно, все парадно, белая рубашка». В первый день в школе артиста были простые уроки, а потом детей начинали нагружать, вспомнил актер в эфире «Радио 1».

В недавнем интервью Безруков признался, что сильно переживал из-за отсутствия детей в первом браке с актрисой Ириной Безруковой. Их союз просуществовал пятнадцать лет, но артистка так и не смогла подарить мужу ребенка. После развода актер почти сразу женился на новой избраннице, Анне Матисон, которая родила ему уже троих детей. В планах у звездной пары — через год взять ребенка из детского дома.