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Аналитик назвала причины снижения курса доллара и евро

Ирина Игнатенко
Экономика
Аналитик назвала причины снижения курса доллара и евро
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова прокомментировала снижение курса американской валюты на Мосбирже ниже 60 рублей, а также падение курса евро ниже 63 рублей.

Мильчакова отметила, что для укрепления рубля есть несколько причин.

— Отмена бюджетного правила, низкий спрос населения на валюту и сохраняющиеся высокие цены на нефть, — отметила эксперт в комментарии RT.

Кроме того, снижение курсов американской и европейской валют может быть связан с начинающимся налоговым периодом, когда экспортеры продают валюту, а также с тем, что вопрос о нефтяном эмбарго Евросоюза против России отложен.

Она добавила, что при цене выше 100 долларов за баррель нефти доллар не должен стоить выше 60 рублей.

20 мая курс доллара к рублю опустился ниже 60 рублей Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Такой показатель наблюдается впервые с апреля 2018 года. В начале торгов евро снизился до отметки в 62,6 рубля за денежную единицу, передает ФАН.

До этого ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин предсказал изменение курса рубля после снятия валютных ограничений

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