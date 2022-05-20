Собянин заявил, что путепровод на улице Барклая завершат раньше срока

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Западный административный округ, район Филёвский Парк Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 20 мая, в ходе осмотра путепровода через железнодорожные пути первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и строящийся Северный дублер Кутузовского проспекта на улице Барклая заявил, что строительство объекта завершат раньше срока, в этом году.

— Параллельно со строительством Северного дублера реконструируется и улично-дорожная сеть, которая к нему примыкает, в частности строится путепровод по улице Барклая. Объект важный, нужный для горожан. Мы предполагали построить его в следующем году, но строители набрали неплохой темп, и я надеюсь, что до конца года путепровод будет построен, — пояснил глава города.

Строительство объекта на улице Барклая началось в 2020 году. Проектом запланировано возведение 205-метрового путепровода вместо 40-метрового старого. Кроме того, рабочие расширят проезжую часть улицы Барклая и Промышленного проезда и организуют связку между улицей Василисы Кожиной и Промышленным проездом. Прилежащую территорию благоустроят.

Изначально работы планировалось завершить в 2023 году, однако путепровод может быть сдан досрочно — в этом году, написал мэр города в своем Telegram-канале.

До этого глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов заявил, что надземный пешеходный переход через железнодорожные пути МЦД-1 и северный дублер Кутузовского проспекта построят в районе улиц Полоцкой и Гвардейской.