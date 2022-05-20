Производственный комплекс появится на юго-востоке Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

1-я Вольская, д. 45, стр. 9 Карта всех событий

Участок под строительство производственного комплекса на первой Вольской улице реализуют на торгах. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

— Строительство производственных комплексов — это в первую очередь создание рабочих мест. Этот участок относительно небольшой, общей площадью около 0,6 гектара. На нем можно будет построить здание с максимальной высотой в 20 метров, — заявила она.

Вблизи объекта располагаются платформа Люберцы-2 и станция метро «Некрасовка». Согласно проектной документации, победитель торгов сможет разместить на участке предприятие легкой, строительной, целлюлозно-бумажной или автомобильной промышленности.

До этого сообщалось, что Мосгосстройнадзор выдал разрешение на первый этап строительства технологического промышленного парка на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис «Москва».

Планируется построить три производственных корпуса общей площадью более 54 тысяч квадратных метров, которые обеспечат 1164 новых рабочих места. Первый корпус здания приспособят для изготовления профилированного листа, второй и третий — для производства текстильных изделий.