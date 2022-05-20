Садальский раскритиковал артистов, устроивших травлю Хаматовой

Фото: Youtube / Стас Садальский

Актер Станислав Садальский встал на защиту своей коллеги Чулпан Хаматовой, на которую обрушился шквал осуждений со стороны публичных людей после ее отъезда в Латвию.

Он напомнил, что у артистки есть множество достойных уважения заслуг, а ее гражданская позиция не пересекается с признанным мастерством.

— Публичные люди как с цепи сорвались. Наперегонки оскорбляют и травят сначала народную СССР, теперь народную РФ, лауреата двух госпремий России. «Набитая дура, а если получает деньги, то проститутка» — так о последней сегодня высказался «мужчина» народный. Еще одна народная, но уже за деньги (простим — внуков и детей кормить надо) назвала дважды лауреатку «свиньей», — написал Садальский в своем блоге.

Актер назвал своих красноречивых коллег «подлизами», которые пересказывают чужие слова, при этом не имея собственного мнения. По словам Садальского, позиция публичных людей, считающих, что, обижая коллегу, можно доказать приверженность гражданскому обществу, является ошибочной. Артист убежден, что таких людей не стоит бояться, нужно требовать к себе уважения или вообще обходить стороной, пишет Пятый канал.

Свои слова Садальский адресовал, видимо, в том числе и своей бывшей близкой подруге Татьяне Васильевой. Накануне актриса резко высказалась о поступке Чулпан Хаматовой, которая вскоре после начала спецоперации России решила эмигрировать. Васильева высказала мнение, что ее коллега «поступила как свинья, наевшись желудей досыта».

В конце марта Хаматова сообщила, что покинула Россию и пока не планирует возвращаться. Знаменитость переехала в Латвию. Актриса рассказала, что построила там дом, но как его содержать, «пока не придумала». Туда она переселилась после отпуска за границей.