В Союзе пенсионеров оценили законопроект об объединении ПФР и ФСС

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Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования полезно с точки зрения упрощения процедур. Такое мнение высказал председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Он пояснил, что для человека, который получает средства из Пенсионного фонда или из Фонда социального страхования, объединение ведомств означает уменьшение процедур и количества предоставляемых документов. В этом случае может высвободиться ряд средств, который можно направить на увеличение социальных выплат.

При этом он отметил, что после объединения управлять всеми политическими и законодательными процессами в этой области будет Министерство труда и социальной защиты РФ.

Рязанский добавил, что преобразование было бы более значительным, если бы под этот объединенный фонд вошло еще медицинское страхование, но на такой шаг российское правительство не пойдет, передает «Радио 1».

Накануне правительство РФ внесло в Госдуму пакет законопроектов, касающихся объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ (ПФР и ФСС), передает Взгляд.ру.

До этого сообщалось, что ПФР досрочно перечислит пособия для семей с детьми, семей военных и сотрудников силовых органов, граждан, пострадавших от радиации, инвалидов, владеющих транспортом, и некоторых других.