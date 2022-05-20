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Уровень иммунитета к COVID-19 составил в России 36,8 процента

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Уровень иммунитета к COVID-19 составил в России 36,8 процента
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за прошлую неделю составил 36,8 процента. Об этом сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 20 мая.

Уточняется, что вакцинация первым компонентом в стране проведена 91 334 540 раз, вакцинация полного цикла — 87 304 035 раз.

Неделю назад показатель коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции составлял 39,2 процента, следует из данных, опубликованных на сайте стопкоронавирус.рф.

За минувшие сутки в 85 регионах России выявили 5089 новых случаев заражения коронавирусом. От ковида за 24 часа скончались 96 граждан, еще 2081 пациент был госпитализирован в медицинские учреждения. При этом после лечения под присмотром специалистов в России за день полностью выздоровели от COVID-19 6173 человека.

Иммунолог Николай Крючков рассказал, что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции, до конца лета не стоит ожидать больших всплесков заболеваемости. По его словам, ближайший наиболее опасный период наступит с начала осени, когда «сойдется вместе много проэпидемических факторов». Специалист назвал вероятность новой волны довольно высокой.

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