Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Прибрежная роща появится в районе Дорогомилово на западе Москвы

Лейла Алиева
Город
Прибрежная роща появится в районе Дорогомилово на западе Москвы
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, Проектируемый проезд № 1824 Карта всех событий

В столичном районе Дорогомилово у нового высотного жилого комплекса появится прибрежная роща. Об этом в пятницу, 20 мая, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Территория проекта будет благоустроена в рамках городской программы на участке от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» и поддержит основную идею расположенной поблизости набережной — «Городские джунгли».

— По замыслу авторов, роща возле ЖК станет концептуальным продолжением городского благоустройства и создаст иллюзию естественного природного оазиса в мегаполисе. Здесь планируют высадить крупномерные деревья, а также кустарники и лианы. Также будут сделаны дорожки для прогулок и организованы места для отдыха, — рассказал Кузнецов.

На территории возле ЖК, открытой для всех горожан, будут высажены дубы, конские каштаны, серебристые клены, а также кустарники и лианы. Кроме того, будут вымощены дорожки для прогулок и организованы места для отдыха.

В непосредственной близости от жилого комплекса расположен участок набережной Москвы-реки — от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко». По словам главного архитектора столицы, здесь создадут продольную вело-пешеходную связь с якорными точками притяжения и «диким» озеленением, а у воды сделают амфитеатр, рассчитанный на 200 человек, где можно будет проводить концерты, спектакли и фотосессии.

Кроме того, на западе столицы, в районе Фили-Давыдково, введут в эксплуатацию жилой дом для участников программы реновации в 2023 году. Новостройка будет вмещать в себя 349 квартир: 72 однокомнатные, 236 двухкомнатных и 41 трехкомнатную.

Строительство Отдых Западный административный округ (ЗАО)
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О святости

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Поддерживать свою страну в любые времена

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Дайте нам мечту, хватит жестокости

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Евровидение: победа «против России»

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Все мнения
О проекте