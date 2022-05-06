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Новый дом по реновации введут в эксплуатацию в 2023 году на западе Москвы

Лейла Алиева

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Новый дом по реновации введут в эксплуатацию в 2023 году на западе Москвы
Фото: mos.ru / Е. Самарина
Россия, Москва, улица Олеко Дундича, вл31/35 Карта всех событий

В следующем году в районе Фили-Давыдково введут в эксплуатацию жилой дом для участников программы реновации. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил руководитель столичного департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— В настоящее время идет возведение надземной части здания. Дом строят на месте снесенных пятиэтажек, жители которых получили равнозначные квартиры по программе реновации в доме 22 на Малой Филевской улице в 2019 году. Будущую новостройку делает привлекательной транспортная доступность — станция метро «Филевский парк» находится всего в трех минутах пешком от дома, — сказал глава ведомства.

Новое здание будет иметь форму П — это позволит организовать закрытый безопасный двор, а также подземный паркинг. В здании построят 349 квартир: 72 однокомнатные, 236 двухкомнатных и 41 трехкомнатную.

При этом 11 из них оборудуют для маломобильных жильцов: для этого в них увеличат ширину коридоров и дверных проемов, а также установят специальную сантехнику. Кроме того, в вестибюле дома разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря и почтовые ящики.

Специалисты установят и лифты грузоподъемностью 1000 и 400 килограммов. По словам Загрутдинова, во дворе новостройки оборудуют две детские площадки, зону для занятий спортом и место для отдыха. Здание будет расположено по адресу улица Олеко Дундича, владение 31/35, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого стало известно, что с начала года в Москве началось строительство 20 домов по программе реновации. В 2022 году специалисты уже ввели в эксплуатацию 11 домов общей площадью 119,2 тысячи квадратных метров. Кроме того, на этапе переселения находятся 12,8 тысячи жителей Москвы.

Западный административный округ (ЗАО) Реновация Район Фили-Давыдково
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