Более миллиона рублей похитил злоумышленник из сейфа медицинского центра

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Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Злоумышленник похитил более миллиона рублей, принадлежавших сотруднице медицинского центра. Об этом в пятницу, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в полицию обратилась бухгалтер одного из столичных медицинских центров и заявила о краже. Женщина рассказала, что в офис на Можайском шоссе проник неизвестный и украл из установленного в кабинете сейфа 1 миллион 200 тысяч рублей.

На месте происшествия полицейские установили, что злоумышленник имел свободный доступ в помещение, поскольку следов взлома ни на дверях, ни на сейфе не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось об аналогичной краже из сейфа частной музыкальной школы.